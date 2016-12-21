Хельмут Марко: "Мерседес" не уверен в собственной молодежи"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко иронично высказался о процессе выбора замены Нико Росбергу в "Мерседесе". Он заявил, что в немецкой команде не доверяют собственной молодежи, если до сих пор не подписали контракт с Паскалем Верляйном.

– У "Мерседеса" есть молодежная программа, в которой растет многообещающий Верляйн, но он, похоже, не займет место в команде, – цитирует F1i Марко. – Это ясно указывает на то, что у "Мерседеса" нет уверенности в собственной молодежи. Верляйн молод, но его подписание не будет риском. Конечно, можно за 10 – 12 миллионов евро купить Боттаса. Но придется еще тогда покупать и место для Верляйна в другой команде.