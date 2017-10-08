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16:47 | Формула-1

Хельмут Марко: "Массе лучше завершить карьеру"


Советник "Ред Булла" Хельмут Марко остался недоволен действиями пилота "Уильямса" Фелипе Массы во время "Гран-при Японии". Марко не понравилось, что Масса, отставая на круг, не давал проехать Максу Ферстаппену и не позволил тому атаковать Льюиса Хэмилтона незадолго до финиша.

- Макс шел в хорошем темпе, чтобы обогнать Хэмилтона, - цитирует GP Update Марко. - Когда на кону стоит победа, круговые не должны пропускать соперника только после нескольких поворотов. Массе стоит закончить карьеру. Если бы не этот момент, то финиш мог бы получиться более зрелищным.

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