Хельмут Марко: "Массе лучше завершить карьеру"

Советник "Ред Булла" Хельмут Марко остался недоволен действиями пилота "Уильямса" Фелипе Массы во время "Гран-при Японии". Марко не понравилось, что Масса, отставая на круг, не давал проехать Максу Ферстаппену и не позволил тому атаковать Льюиса Хэмилтона незадолго до финиша.

- Макс шел в хорошем темпе, чтобы обогнать Хэмилтона, - цитирует GP Update Марко. - Когда на кону стоит победа, круговые не должны пропускать соперника только после нескольких поворотов. Массе стоит закончить карьеру. Если бы не этот момент, то финиш мог бы получиться более зрелищным.