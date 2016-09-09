Хельмут Марко: "Квят словно магнит для проблем"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко посетовал на невезение пилота "Торо Россо" Даниила Квята. Напомним, что после "Гран-при России", в начале которого Квят выбил с трассы пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, он был переведен из "Ред Булла" в "Торо Россо". В обратном направлении последовал Макс Ферстаппен, позже признавшийся, что в любом случае он должен был стать гонщиком главной австрийской команды после окончания сезона. После возвращения в "Торо Россо" Квят лишь дважды смог финишировать в очковой зоне.
– Когда мы провели смену пилотов, мы хотели дать Даниилу шанс восстановиться, – цитирует Motosport Марко. – Дать ему разобраться в своих мыслях и вернуться в прежнюю форму. Мы следим за ним очень внимательно и надеемся, что он сможет добиться результата. Пока Квят не вернулся на тот уровень, на котором он был, но он как магнит: если что-то идет не так, то только у него. Проблемы с шинами, проблемы с техникой – что бы ни случилось, случается именно с ним!
NicolasHomme
Почитал на другом сайте полное интервью. Почему не привели сладости в адрес максика от Хельмута? Он и такой, и сякой, и будущий чемпион. Колобок бы лучше не сказал :) А Квят - магнето пусть будет :)
17:42
tryam
все поломки которые мы делаем на машине в торро россо все делаем для него)
17:31
Rbluecat
"Мы следим за ним очень осторожно..." --- "тщательно", "внимательно", но никак не "осторожно". Переводчики, ёклмн...
17:26