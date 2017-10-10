Хельмут Марко: "Гасли точно не выступит на "Гран-при США"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко подтвердил, что Пьер Гасли не выступит за "Торо Россо" на "Гран-при США". Команда еще не решила, кто будет выступать в паре с Даниилом Квятом.

– "Рено" немного неожиданно заменила Палмера на Сайнса, – цитирует Auto Motor und Sport Марко. – Гасли не сможет выступить в Остине, потому что наш новый партнер-моторист "Хонда" хочет, чтобы он завоевал титул в "Супер Формуле", которая будет проходить в это же время в Японии. Мы не можем пойти против их желания. Но не нужно волноваться. Скоро назовем имя того, кто его заменит.