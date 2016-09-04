Хельмут Марко: "Гасли сказал, что заменит Квята в Сингапуре? Вот чушь!"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко опроверг слова Пьера Гасли о том, что он заменит в "Торо Россо" Даниила Квята на "Гран-при Сингапура". На данный момент 20-летний француз выступает в GP2 и является лидером сезона – в его активе 174 очка.
– Кто это сказал? Гасли?! Вот чушь! – сказал для Sky Sports Марко. – Состав команды на сезон-2017 не будет определен до середины октября. У Квята есть шанс, он должен обрести себя. Я шокирован этим заявлением Гасли. Сейчас же ему позвоню.
Леск
Марко: Алло, Пьер, ты зачем сдаешь нас раньше времени?! Гасли: Извини, босс, я не могу ждать до следующего года, вдруг Квят опять начнет нормально ездить, а лажать!?
19:45
NicolasHomme
Колобок, у тебя запись разговора Гасли на руках что ли? Белоленточный ты, ДБ (с) Один журнашл.. типа Колобка написал, второй передал, третий переиначил, и опа ... Гасли что-то сказал :) А дальше бред понесли диванные эксперты колобки в массы. Технология понятна :)
19:30
КолобокКолобков
Да поймите же вы,руссоомбофанато, с затуманеными мозгами, обожравшиеся мелдония- я вам ещё раз повторяю- ГАСЛИ НЕ ДЕБИЛ. Не дебил, а человек, стоящий на пороге ф-1. Он не стал-бы говорить таких вещей, если-бы не имел на это оснований. Поэтому два вывода- или он такое не говорил, или это старик Марко троллит всех)))
18:38
бронепоезд
колобок строчит извинительную телеграмму гасли.извини пьер я сделал все что мог
18:27
бронепоезд
к
18:22
Джерри. Без Тома.
И Колобок уже бежит, роняя тапки, сообщить нам о том, что руководство РБР упустило шанс, нет, ШАНСИЩЕ выкинуть Квята в такой подходящий момент.
18:02