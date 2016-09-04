17:55 | ФОРМУЛА-1

Хельмут Марко: "Гасли сказал, что заменит Квята в Сингапуре? Вот чушь!"

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Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко опроверг слова Пьера Гасли о том, что он заменит в "Торо Россо" Даниила Квята на "Гран-при Сингапура". На данный момент 20-летний француз выступает в GP2 и является лидером сезона – в его активе 174 очка.

– Кто это сказал? Гасли?! Вот чушь! – сказал для Sky Sports Марко. – Состав команды на сезон-2017 не будет определен до середины октября. У Квята есть шанс, он должен обрести себя. Я шокирован этим заявлением Гасли. Сейчас же ему позвоню.

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Материалы сюжета: Квят: из "Ред Булл" - в "Торо Россо"


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КОММЕНТАРИИ (6)
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Леск

Марко: Алло, Пьер, ты зачем сдаешь нас раньше времени?! Гасли: Извини, босс, я не могу ждать до следующего года, вдруг Квят опять начнет нормально ездить, а лажать!?

19:45

NicolasHomme

Колобок, у тебя запись разговора Гасли на руках что ли? Белоленточный ты, ДБ (с) Один журнашл.. типа Колобка написал, второй передал, третий переиначил, и опа ... Гасли что-то сказал :) А дальше бред понесли диванные эксперты колобки в массы. Технология понятна :)

19:30

КолобокКолобков

Да поймите же вы,руссоомбофанато, с затуманеными мозгами, обожравшиеся мелдония- я вам ещё раз повторяю- ГАСЛИ НЕ ДЕБИЛ. Не дебил, а человек, стоящий на пороге ф-1. Он не стал-бы говорить таких вещей, если-бы не имел на это оснований. Поэтому два вывода- или он такое не говорил, или это старик Марко троллит всех)))

18:38

бронепоезд

колобок строчит извинительную телеграмму гасли.извини пьер я сделал все что мог

18:27

бронепоезд

к

18:22

Джерри. Без Тома.

И Колобок уже бежит, роняя тапки, сообщить нам о том, что руководство РБР упустило шанс, нет, ШАНСИЩЕ выкинуть Квята в такой подходящий момент.

18:02

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