Хельмут Марко: "Гасли сказал, что заменит Квята в Сингапуре? Вот чушь!"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко опроверг слова Пьера Гасли о том, что он заменит в "Торо Россо" Даниила Квята на "Гран-при Сингапура". На данный момент 20-летний француз выступает в GP2 и является лидером сезона – в его активе 174 очка.

– Кто это сказал? Гасли?! Вот чушь! – сказал для Sky Sports Марко. – Состав команды на сезон-2017 не будет определен до середины октября. У Квята есть шанс, он должен обрести себя. Я шокирован этим заявлением Гасли. Сейчас же ему позвоню.