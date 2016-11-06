16:33 | ФОРМУЛА-1

Хельмут Марко: "Гасли допустил слишком много ошибок"

0
0
0
1

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко объяснил, почему команда решила сохранить на следующий год в "Формуле-1" пилота "Торо Россо" Даниила Квята, а не пригласить на его место Пьера Гасли. Француз, выступающий в GP2, выразил разочарование таким решением команды.

– Пьер в последние годы совершил слишком много ошибок, – цитирует F1i Марко. – Если бы он был безупречен, то уже раза три выиграл бы GP2. А ему приходится бороться за титул с дебютантами серии. Он еще очень молод и может дождаться своей очереди. Поэтому нет драмы в том, что он в 2017 году не попадет в "Формулу-1". Нужно признать, что кроме Ферстаппена среди молодых гонщиков не видно будущих чемпионов. Это удручает.

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

NicolasHomme

Сайнс, Квят - молодые, а Рик какой? Старичок уже? Никаких ему перспектив? :) А очков сколько Пися набрал? Больше Рика?

16:40

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ