Хельмут Марко: "Гасли допустил слишком много ошибок"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко объяснил, почему команда решила сохранить на следующий год в "Формуле-1" пилота "Торо Россо" Даниила Квята, а не пригласить на его место Пьера Гасли. Француз, выступающий в GP2, выразил разочарование таким решением команды.

– Пьер в последние годы совершил слишком много ошибок, – цитирует F1i Марко. – Если бы он был безупречен, то уже раза три выиграл бы GP2. А ему приходится бороться за титул с дебютантами серии. Он еще очень молод и может дождаться своей очереди. Поэтому нет драмы в том, что он в 2017 году не попадет в "Формулу-1". Нужно признать, что кроме Ферстаппена среди молодых гонщиков не видно будущих чемпионов. Это удручает.