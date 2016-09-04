Хельмут Марко: "Гарантирую, что до конца сезона Квят останется в "Торо Россо"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко сообщил, что пилот "Торо Россо" Даниил Квят останется в команде до конца сезона. Ранее Пьер Гасли заявил, что он заменит россиянина на "Гран-при Сингапура".

– Я могу гарантировать, что Квят будет выступать в Сингапуре и останется в команде до конца сезона, – цитирует F1News Марко. – Все неприятности, которые сейчас происходят с Даниилом, связаны с его машиной. Было бы несправедливо возлагать вину на него. Мы сохраняем терпение и надеемся, что эта череда неудач закончится.

В квалификации ему помешал Ромен Грожан, в гонке тоже что-то пошло не так, но эти проблемы должны когда-нибудь прекратиться. Когда у нас будет достаточно информации, тогда мы и примем решение.