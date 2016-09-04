Хельмут Марко: "Гарантирую, что до конца сезона Квят останется в "Торо Россо"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко сообщил, что пилот "Торо Россо" Даниил Квят останется в команде до конца сезона. Ранее Пьер Гасли заявил, что он заменит россиянина на "Гран-при Сингапура".
– Я могу гарантировать, что Квят будет выступать в Сингапуре и останется в команде до конца сезона, – цитирует F1News Марко. – Все неприятности, которые сейчас происходят с Даниилом, связаны с его машиной. Было бы несправедливо возлагать вину на него. Мы сохраняем терпение и надеемся, что эта череда неудач закончится.
В квалификации ему помешал Ромен Грожан, в гонке тоже что-то пошло не так, но эти проблемы должны когда-нибудь прекратиться. Когда у нас будет достаточно информации, тогда мы и примем решение.
Леск
Марко посчитал, что сход по техпричинам недостаточная причина для отставки Дани, по ходу. Но, вообще, думаю, не должны его поменять, ибо без толку - машина-то все равно не едет. Вот в следующем году ТР на первых гонках будут неплохи, тогда и надо Гасли садить, чтоб результаты показывал)
19:50
Qwertygv1
Я не смотрел гонку, а в чем собственно виноват Квят? Написано, что заехал в боксы по тех проблемам-он же не врезался ни в кого,так что че его пилить-то?
19:37
NicolasHomme
Хельмут, известный диванный эксперт Колобок тебе не верит!
19:27
george64
Одного отморозка система уже воспитала. Вседозволенностью и удовлетворением всех хотелок. Как бы с Гасли не вышло то же самое. Так что пусть пока сидит там, где сидит.
18:59
Xen1um
колобок негодует
18:55
Джерри. Без Тома.
Я могу гарантировать, что Квят будет выступать в Сингапуре и останется в команде до конца сезона ============ "выступать" и " остаться в команде" - ОЧЕНЬ разные вещи. Харьянто тоже вон остался в команде...
18:54
КолобокКолобков
До сих пор не понятно кто такая Пьера Гасли? А Марко всё же измывается над фанатами изечки...Ну что-то здесь не так. Или Гасли был под кокаином, когда разевал рот, или Белоусов таки занёс Марко очередной чемодан)))
18:44