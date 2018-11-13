Хельмут Марко: "Фантастическую гонку Ферстаппена сломал идиотизм Окона"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко выразил свое возмущение по поводу инцидента в гонке "Гран-при Бразилии", который лишил его пилота Макса Ферстаппена победы. Машину голландца развернуло, когда его атаковал уступавший ему целый круг Эстебан Окон на "Форс Индии".

– Парень, имеющий контракт с "Мерседесом", проигрывающий целый круг, выталкивает лидера с трассы, – цитирует ORF Марко. – И отделывается штрафом в 10 секунд? Что тут еще сказать? Я такого никогда не видел. Это смешно. Когда ты проигрываешь круг, нет смысла участвовать в бою.

Своим безответственным поведением Окон лишил нас великолепной победы. Фантастическая гонка Макса была сломана подобным идиотизмом. Это невероятно. Мне этого не понять.