Хартли займет место Квята в "Торо Россо" на "Гран-при Мексики"

Пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли представят "Торо Россо" на "Гран-при Мексики", информирует пресс-служба команды. Таким образом, 27-летний Хартли, дебютировавший в "Королевских гонках" на минувшем "Гран-при США", займет место Даниила Квята в кокпите итальянского коллектива.
Напомним, что в Остине россиянин занял десятое место, а до этого пропустил две гонки и был заменен на Гасли.
Scuderia Toro Rosso’s Driver Line-Up for the upcoming 2017 Mexican Grand Prix will be formed by the following pairing: Pierre Gasly and Brendon Hartley pic.twitter.com/2SRSICu8K9– Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 23 октября 2017 г.
Aleks125
NicolasHomme___А Квяту контракт с РБ не дает уйти. Даже если гонять не будет.___Возможно что нет. Колобок Квята записал в евреи. Семья у него не бедная, так что хороших юристов при составлении контракта он скорее всего имел. Квят сейчас говорит очень расслабленно. Люди себя так не ведут, если мяч на их ней половине поля.
20:59
Kortvv
А вы не думаете, что всё гораздо проще. Про Квяту всё известно, по нему вопросов нет. Я думаю, что он будет первым пилотом на 2018 год. А эти двое в очной борьбе на последних трёх этапах решат, кто будет вторым.
20:57
Джерри. Без Тома.
Алехандро, ты не прав, сочетания не кончаются. Если вернуть Макса в ТР, то количество сочетаний враз увеличится.)))
20:55
I love sports
Похоже РБ хочет пойти по пути БАРа,продав в 21году команду Хонде.С Риком и Максом контракты до 20ого,а ТР им теперь незачем развивать,соответственно и талантливых гонщиков.Или другая версия.ТР хочет сравнить кто хуже,Хартли или Гасли...
20:52
SSNA7
Джерри. Без Тома. Короче, Мексику выиграет Макс. Примета "выкиньте Квята, и будет Масяне счастье" уже сработала дважды.__________Абсолютно уверен, что именно по этой причине Квят и пропустит Мексику. Теперь его таскают как талисман. Что ж, тоже неплохо. Контракт есть, деньги платят, гоняться не надо. Не работа, а мечта. Прям как у футбольных звёзд, полирующих лавку...
20:50
tct47968
Боссам Редбулла нужно Квята каждую вторую гонку снимать/убирать из ТР, тогда Макс будет через одну гонку выигрывать. А еще лучше восстановить сразу в редбулл вместо Рика, Макс пропускает, на следующую гонку понизить до ТР, Макс выигрывает, на след. гонку выгнать из ТР, Макс выигрывает, потом опять в редбулл. Так 2 из 3 будет выигрывать, чемпионат обеспечен.
20:49
Ale}{andro
Какая неожиданность! Скажу я вам. Не может быть! Правильно делают. Потом поедут Гасли и Квят - их еще не сравнивали. Гонок то еще много, целых три. Правда сочетания кончается. Не у них больше пилотов в запасе.
20:49
Джерри. Без Тома.
Короче, Мексику выиграет Макс. Примета "выкиньте Квята, и будет Масяне счастье" уже сработала дважды.
20:42
spetrov
ЦСКА71 при всем уважении Квят сам немало сделал для того, чтобы на него не надеялись.
20:37
ЦСКА71
Квяту надо что было не в очки а в призы войти??? да списали его уже давно, так что результат не играл никакой роли, грустно- но с чем боролся на то и напоролся, ТР действует в своём ключе и в полном мейнстриме РБ
20:31
морпех
Millwall82 Но в следующем сезоне я буду угорать над ними когда они будут на Хонде) Это будет эпично. 19:42/////Если с этими 2 - мя и на Хонде? - да уж...приколимся)
20:25
морпех
Джерри. Без Тома. ТР стала, как в той шутке, - "этому дала, этому дала, этому дала"(с). 19:43/////Ага!И это после реально лучшей его гонки)(Квята,конечно)
20:25
Джерри. Без Тома.
А какие у Хартли спонсоры? Фирма, выпускающая доски для сёрфинга?
20:25
NicolasHomme
А Квяту контракт с РБ не дает уйти. Даже если гонять не будет.
20:21
NicolasHomme
Chingizid Вы посмотрите сколько очков у Квята и сколько у Сайнса - 5 против 54, так что замена более чем очевидна, не ныть надо, а работать. ==== Сайнс сбежал в Рено и расточает елей там, Квята убрали. Сколько там набрали очков Гасли и Хартли в чемпионате? :) Наберут ли вообще? В команде-какашке какое-то помешательство :) И какие спонсоры за Хартли? Он как церковная мышь 27 лет или как неуловимый Джо.
20:20
Chingizid
Millwall82 Я не болела Квята и не урапатриот....но это просто издевательство над человеком. И очень подлое решение после очков немногих Торо Россо в этом сезоне.=================== Вы посмотрите сколько очков у Квята и сколько у Сайнса - 5 против 54, так что замена более чем очевидна, не ныть надо, а работать.
20:12
spetrov
Millwall82, ты, к слову, обратил внимание на то, что ошибся с Гришиным?
20:09
КолобокКолобков
Нормальная пара пилотов. В Том плане, что Гасли безоговорочный номер 1 , а Бренда согласна быть половичком. Просто объясняю вам логику боссов РБ, я не говорю, что изька слабее Бренды. Но изя слишком гордый (типа) и считает себя мега-супер-пупер. У Бренды таких проблем нет, команде с ней будет куда проще. И уж точно она не будет материться по тим-радио. Так что вот так.
19:59
Trolleybus
Хартли неплохо вкатился в первой гонке, его хотят сравнить с Гасли. Уровень Квята всем и так понятен
19:58
Millwall82
Хартли во-первых это спонсоры для всей системы РБ, у Квята как я знаю их нет.
19:53
Джерри. Без Тома.
Даня, между прочим, 4-ое место в Мексике когда-то занимал. И на что сподобился Хартли в Остине, чтобы его сажать на место Квята на знакомой тому трассе?
19:46
Джерри. Без Тома.
ТР стала, как в той шутке, - "этому дала, этому дала, этому дала"(с).
19:43
Millwall82
Но в следующем сезоне я буду угорать над ними когда они будут на Хонде) Это будет эпично.
19:42
Millwall82
Я не болела Квята и не урапатриот....но это просто издевательство над человеком. И очень подлое решение после очков немногих Торо Россо в этом сезоне.
19:41