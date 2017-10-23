Хартли займет место Квята в "Торо Россо" на "Гран-при Мексики"

Пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли представят "Торо Россо" на "Гран-при Мексики", информирует пресс-служба команды. Таким образом, 27-летний Хартли, дебютировавший в "Королевских гонках" на минувшем "Гран-при США", займет место Даниила Квята в кокпите итальянского коллектива.

Напомним, что в Остине россиянин занял десятое место, а до этого пропустил две гонки и был заменен на Гасли.