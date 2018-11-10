Хартли рассказал, как его с Риккьярдо просили поработать няньками Квята

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли рассказал о том, как впервые познакомился с Даниилом Квятом​, когда они оба еще были участниками программы Red Bull Junior.

– Я знаю его на самом деле уже очень давно, – приводит Motorsport слова Хартли. – Я помню нашу первую встречу, и наверное мне лучше не вдаваться в подробности…



Не знаю, какой это был год, 2009 или 2010-й, но он приехал первый раз поработать на симуляторе в Милтон-Кинс. Он был совсем молодой, и нас с Даниэлем Риккьярдо попросили присмотреть за ним, в каком-то смысле поработать его няньками. Мы были старше и уже какое-то время жили в Милтон-Кинсе, а он приехал туда впервые и совсем один. Скажем так, мы вместе поужинали... Да, это было давно. Он действительно отличный парень.

29-летний Хартли, который на четыре с половиной года старше 24-летнего Квята, был участником молодежной программы "Ред Булла" вплоть до середины сезона-2010, который стал первым в программе для россиянина. Новозеландец был отчислен летом того года за неудовлетворительные результаты.

Спустя восемь лет после этого Хартли получил приглашение в "Торо Россо". Это случилось после его побед в чемпионате WEC и "24 часах Ле-Мана". На дебютном для себя в "Формуле-1" "Гран-при США" Хартли был напарником Квята – перед тем, как команда объявила о расторжении контракта с россиянином.