Хартли примерил комбинезон "Торо Россо"

Новозеландец Брендон Хартли примерил комбинезон пилота "Торо Россо". 27-летний гонщик на "Гран-при США" заменит француза Пьера Гасли. Последний пропустит гонку из-за участие в решающем этапе Суперформулы.

Напомним, ранее стало извсетно, что "Гран-при США" с высокой долей вероятности может стать последней гонкой для российсктого пилота "Торо Россо" Даниила Квята в текущем сезоне.

Наряду с Гасли, Хартли рассматривается руководством гоночной программы "Ред Булл" в качестве одного из основных кандидатов на место в "Торо Россо" в 2018 году.