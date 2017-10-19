Хартли примерил комбинезон "Торо Россо"

Новозеландец Брендон Хартли примерил комбинезон пилота "Торо Россо". 27-летний гонщик на "Гран-при США" заменит француза Пьера Гасли. Последний пропустит гонку из-за участие в решающем этапе Суперформулы.
Напомним, ранее стало извсетно, что "Гран-при США" с высокой долей вероятности может стать последней гонкой для российсктого пилота "Торо Россо" Даниила Квята в текущем сезоне.
Наряду с Гасли, Хартли рассматривается руководством гоночной программы "Ред Булл" в качестве одного из основных кандидатов на место в "Торо Россо" в 2018 году.
Yup, that's my ugly mug above the @ToroRossoSpy garage 😄 pic.twitter.com/YJSqgC90jy– Brendon Hartley (@BrendonHartley) 19 октября 2017 г.