Хартли потеряет места на стартовой решетке "Гран-при США"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли начнет "Гран-при США" в конце стартовой решетки из-за штрафа, информирует autosport.com. Для 27-летнего новозеландца предстоящая гонка станет дебютной в "Формуле-1". Штраф будет наложен из-за перерасход компонентов двигателя на болиде. Хартли из-за штрафа может потерять 30 мест на стартовой решетке.

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост подтвердил, что будет установлена новая силовая установка. решение было принято еще до информации о том, что Хартли заменит Пьера Гасли в Остине. Последний пропустит гонку из-за участие в решающем этапе Суперформулы.

Напомним, ранее стало извсетно, что "Гран-при США" с высокой долей вероятности может стать последней гонкой для российсктого пилота "Торо Россо" Даниила Квята в текущем сезоне.

Наряду с Гасли, Хартли рассматривается руководством гоночной программы "Ред Булл" в качестве одного из основных кандидатов на место в "Торо Россо" в 2018 году.