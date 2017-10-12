Хартли может стать напарником Квята на "Гран-при США"

Новозеландец Брендон Хартли – один из главных претендентов на место в "Торо Россо" на "Гран-при США", информирует motorsport.com. Также напарником россиянина Даниила Квята могут стать Себастьен Буэми, Джозеф Ньюгарден и Сергей Сироткин. Однако шансы двух последних пилотов очень низки.

Хартли был гонщиком программы поддержки "Ред Булл", а последние четыре сезона выступал за "Порше" в чемпионате по гонкам на выносливость (WEC). Напомним, что француз Пьер Гасли пропустит "Гран-при США", так как примет участие в заключительных гонках "Супер Формулы".