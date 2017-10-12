19:54 | Формула-1

Хартли может стать напарником Квята на "Гран-при США"

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Новозеландец Брендон Хартли – один из главных претендентов на место в "Торо Россо" на "Гран-при США", информирует motorsport.com. Также напарником россиянина Даниила Квята могут стать Себастьен Буэми, Джозеф Ньюгарден и Сергей Сироткин. Однако шансы двух последних пилотов очень низки.

Хартли был гонщиком программы поддержки "Ред Булл", а последние четыре сезона выступал за "Порше" в чемпионате по гонкам на выносливость (WEC). Напомним, что француз Пьер Гасли пропустит "Гран-при США", так как примет участие в заключительных гонках "Супер Формулы".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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КолобокКолобков

где клон-то? опять я всё пропустил (((

21:11

Niсk

с каждой гонкой мы только и ждем когда начнется положительный прогресс у Даниила, сил остается все меньше и меньше

21:06

NicolasHomme

george64 У болобка клон появился? ==== дети растут :)

20:56

george64

У болобка клон появился?

20:43

Kimi_

Данька и этому сольет в квал и гонке

20:11