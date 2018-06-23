Хартли лишится ряда позиций на старте "Гран-при Франции"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли почти наверняка стартует последним в гонке "Гран-при Франции". С двигателем на машине новозеландца возникли проблемы, и он будет заменен. Сверх допустимой квоты заменят отдельные агрегаты на машине Хартли, поэтому точное количество потерянных мест на старте неизвестно, но их будет немало.

– Мы отправили силовую установку с машины Хартли обратно в Японию на проверку, – приводит F1i слова представителя "Хонды". – Проблема будет проанализирована. Учитывая штрафы, которые получит гонщик, он наверняка стартует из глубины пелотона. Новый мотор, установленный на его машину, соответствует последней спецификации. Мы надеемся на хорошую гонку в его исполнении.