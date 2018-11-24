"Хаас" призывал признать участие "Форс Индии" в чемпионате незаконным

Стюарды ФИА отклонили жалобу "Хааса" на "Форс Индию", которую американская команда подала, требуя признать незаконным участие британцев в чемпионате "Формулы-1". Поводом для подачи жалобы стала смена владельца и юридического лица "Форс Индии", произошедшая летом. Формально команда стала новой. При этом она использует технику своего предшественника, что является нарушением регламента, по мнению "Хааса". После заседания стюардов и представителей команд с адвокатами ФИА приняла решение отклонить жалобу американцев, ссылаясь на то, что прежней "Форс Индии" не существует, а передача деталей и технологий от не существующих уже команд не регламентируется.

Также "Хаас" требовал не перечислять "Форс Индии" по итогам сезона призовые по одной из статей расчетов. Она подразумевает, что команда может претендовать на призовые отчисления, если финишировала в первой десятке в Кубке конструкторов в двух сезонах из трех последних. "Хаас" снова ссылается на то, что нынешней "Форс Индии" формально до лета еще не существовало.