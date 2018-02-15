14:03 15 февраля | Формула-1

"Хаас" первым показал болид на 2018 год

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"Хаас" стал первой командой, которая показала свой болид на 2018 год. Машина выполнена в традиционных цветах команды с преобладанием белого, черного и красного.

В презентации бросается в глаза новый элемент безопасности, обязательный для всех болидов "Формулы-1" – так называемый ореол, защищающий голову пилота.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

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RedMack2

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