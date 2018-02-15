"Хаас" первым показал болид на 2018 год

"Хаас" стал первой командой, которая показала свой болид на 2018 год. Машина выполнена в традиционных цветах команды с преобладанием белого, черного и красного.
В презентации бросается в глаза новый элемент безопасности, обязательный для всех болидов "Формулы-1" – так называемый ореол, защищающий голову пилота.
Bigger. Better. Faster. Lighter.– Haas F1 Team (@HaasF1Team) 14 февраля 2018 г.
Introducing, the #VF18. pic.twitter.com/sMhqW8WpQ8
КолобокКолобков
Феррари переключила все усилия на Заубер, ТР может рвануть на Хонде...Хаасу остается дно...
19:54 15 февраля
RedMack2
За этой хреновиной вообще что-нибудь видно?
17:45 15 февраля