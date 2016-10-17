"Хаас" еще не решил, оставлять ли Гутьерреса в команде

Джин Хаас, владелец команды "Хаас", отметил, что будущее Эстебана Гутьерреса еще не решено. На следующий год гарантировано место в составе для Ромэна Грожана, а мексиканец еще под вопросом.

– Гутьеррес отличный гонщик, но пока решение не принято, – цитирует Motorsport Хааса. – Нет никаких причин делать всякие предположения по поводу его будущего. Посмотрим, как будут складываться дела. Сейчас мы довольны нашим составом. Но Эстебану еще не говорили, останется ли он нашим пилотом на следующий сезон. Это неизвестно.