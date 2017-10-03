Гюнтер Штайнер: "Магнуссен сможет восстановить немного подпорченную репутацию"

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер ответил на критику в адрес его пилота Кевина Магнуссена. После гонки в Малайзии его идиотом назвал Фернандо Алонсо, а ранее датчанина критиковал Нико Хюлькенберг.

– Алонсо очень харизматичный и опытный пилот, – цитирует Ekstra Bladet Штайнера. – Если кто-то с ним сталкивается, он так вот реагирует. Думаю, что оба они пилотировали на пределе. Каждому нужно пройти через трудные периоды и заслужить уважение. Если вы всегда будете уступать дорогу, то люди подумают, что вас все время можно обходить. Так что вы должны бороться, пока не переусердствуете и не станете считаться хулиганами. Даже если Кевин получит немного плохой репутации, он сможет ее восстановить.