15:38 | ФОРМУЛА-1

Гюнтер Штайнер: "Хаас" ведет переговоры с Магнуссеном, но не только с ним"

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Глава "Хааса" Гюнтер Штайнер подтвердил, что команда ведет переговоры с гонщиком "Рено" Кевином Магнуссеном. При этом он опроверг слухи о том, что датчанину предложен конкретный контракт на два года.

– Меня эти разговоры удивляют, – цитирует ВТ Штайнера. – Мы не делали Магнуссену конкретного предложения. Решение о составе команды на 2017 год еще не принято. Мы ведем переговоры с рядом гонщиков. Это нормально. Кевин среди них, но есть всего два или три пилота. Среди них и Гутьеррес. Ни для кого не секрет, что мы вели переговоры с Магнуссеном и в прошлом году. Остаемся с ним в контакте. Этот гонщик заслуживает места в "Формуле-1".

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