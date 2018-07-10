Гюнтер Штайнер: "Грожан слишком часто участвует в столкновениях"

Директор "Хааса" Гюнтер Штайнер выразил разочарование "Гран-при Великобритании". Его пилоты стартовали с четвертого ряда, но в итоге между ними случился контакт, а до финиша добрался только Кевин Магнуссен, набравший два очка.

– Приятно, что три гонки подряд мы набираем очки, – цитирует F1i Штайнера. – Но я не очень доволен. Потому что мы должны были набирать гораздо больше. Мы потеряли очень ценные балы в Сильверстоуне. Нужно изучить то, что произошло в третьем повороте между нашими гонщиками. Грожан извинился перед Кевином, поскольку это он слишком сильно затормозил. Но машина Магнуссена получила повреждения, которые испортили всю гонку. Ромен слишком часто участвует в столкновениях. Он должен понять причину этого, чтобы избегать такого в будущем. Это все очень дорого обходится команде.