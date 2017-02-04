Гюнтер Штайнер: "Будущее "Формулы-1" с новыми владельцами прекрасно"

Глава "Хааса" Гюнтер Штайнер считает, что новые владельцы "Формулы-1" смогут повысить зрелищность гонок. По его мнению, компания Liberty Media обладает достаточно большими ресурсами для этого.

– Будущее "Формулы-1" прекрасно, – цитирует F1i Штайнера. – Мы должны быть благодарны Берни Экклстоуну за то, какой он сделал нынешнюю "Формулу-1". Его роль велика. Но мы должны двигаться вперед, особенно в США, где большой потенциал. Liberty Media может дать современное видение, новые технологии в масс-медиа. Эта компания имеет обширные связи, твердо стоит на ногах. Но понимаем, что все случится не в одночасье.