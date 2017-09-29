Грожан советует Квяту обратить внимание на другие гоночные серии

Пилот "Хааса" Ромен Грожан считает, что Даниил Квят может попробовать себя в других гоночных сериях. Ранее стало известно, что россиянина в "Торо Россо" в Малайзии и Японии заменит Пьер Гасли.

– Когда ты оказываешься в такой ситуации, это очень непросто, – цитирует Motorsport Грожана. – В этот момент ты на самом деле не хочешь слышать советы. Но лучшее, что можно посоветовать – это продолжать верить и бороться настолько жестко, насколько ты можешь.

Но вокруг много других гоночных серий помимо Ф1, и там ты все равно можешь заниматься тем, что ты так любишь. Об этом непросто начать думать. Потому что когда такое происходит, кажется, что с Ф1 не может сравниться ничто и никогда. Тем не менее… Посмотрите на Тома Кристенсена, его карьеру. Он так и не попал в Ф1, но выиграл девять Ле-Манов. Это невероятно. И это доказывает, что все еще может сложиться хорошо.

Сложнее всего – не потерять уверенность в себе. Если у тебя нет машины, ты не можешь ничего доказать на трассе. Но с другой стороны – и это то, чему меня научил тот опыт – жизнь продолжается, даже когда Ф1 уже нет.

Да, твой телефон звонит реже, аккаунты в социальных сетях растут медленнее, но у тебя все еще есть друзья, семья, жизнь. Вокруг все еще много всего, и ты не человек из ниоткуда. Ты был пилотом Ф1, но важнее то, что ты человек: Даниил, Джолион или Ромен.

Я попытался вернуться. У меня получилось, слава богу, и я этому рад. Но я был готов к тому, чтобы заняться чем-то другим.