Грожан представил шлем, раскрашенный в память о Хэйдене

Пилот "Хааса" Ромен Грожан в своем Твиттере представил шлем, в котором он выступит на "Гран-при США". Элемент экипировки посвящен чемпиону MotoGP 2006 года Ники Хэйдену, который скончался 22 мая этого года в результате ДТП. На шлеме указан номер американского гонщика "69" и его прозвище – "Парень из Кентукки".
Напомним, пилотам "Формулы-1" позволено менять дизайн шлемов на время одной гонки за сезон.
"Гран-при США" пройдет в Остине с 20 по 22 октября.
#USGP special helmet. Tribute to Nicky Hayden– Romain Grosjean (@RGrosjean) 11 августа 2017 г.
Design @adripaviot and painting by @BsDesignsHelmet pic.twitter.com/0GwINeyyOX