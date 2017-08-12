Грожан представил шлем, раскрашенный в память о Хэйдене

Пилот "Хааса" Ромен Грожан в своем Твиттере представил шлем, в котором он выступит на "Гран-при США". Элемент экипировки посвящен чемпиону MotoGP 2006 года Ники Хэйдену, который скончался 22 мая этого года в результате ДТП. На шлеме указан номер американского гонщика "69" и его прозвище – "Парень из Кентукки".

Напомним, пилотам "Формулы-1" позволено менять дизайн шлемов на время одной гонки за сезон.

"Гран-при США" пройдет в Остине с 20 по 22 октября.