Грожан потеряет три места на старте "Гран-при Мексики"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан будет наказан потерей ряда позиций на старте "Гран-при Мексики". ФИА в своем заявлении признала француза виновным в столкновении с Шарлем Леклером из "Заубера" на первом круге гонки "Гран-при США".

В комментарии стюардов говорится, что Грожан затормозил слишком рано, спровоцировав столкновение. При этом судьи признали, что француз вынужден был сделать это из-за трафика. Поэтому Грожан лишится трех позиций на старте "Гран-при Мексики". Также в его лицензию добавлен штрафной балл, которых у Грожана теперь десять за 12-месячный период.