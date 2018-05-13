16:27 | Формула-1

Грожан, Гасли и Хюлькенберг разбили машины на старте гонки в Барселоне. Видео

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На старте гонки "Гран-при Испании" произошла авария с участием трех машин. После старта с управлением не справился пилот "Хааса"  Ромен Грожан, которого развернуло в повороте. Избежать столкновения с ним не смогли Пьер Гасли на "Торо Россо" и Нико Хюлькенберг из "Рено". Все трое сильно разбили свои болиды и завершили гонку.

На трассе появилась машина безопасности, которая сопровождала пелотон на протяжении шести кругов.

"Гран-при Испании". Live!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ion

В боулинг собой сыграл.

17:21

george64

Грожан опять не ту кнопку нажал? ))

16:44

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