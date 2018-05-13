Грожан, Гасли и Хюлькенберг разбили машины на старте гонки в Барселоне. Видео

На старте гонки "Гран-при Испании" произошла авария с участием трех машин. После старта с управлением не справился пилот "Хааса" Ромен Грожан, которого развернуло в повороте. Избежать столкновения с ним не смогли Пьер Гасли на "Торо Россо" и Нико Хюлькенберг из "Рено". Все трое сильно разбили свои болиды и завершили гонку.

На трассе появилась машина безопасности, которая сопровождала пелотон на протяжении шести кругов.

"Гран-при Испании". Live!