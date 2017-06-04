"Гран-при России" может быть перенесен на осень

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак сообщил, что "Гран-при России", который проходит в Сочи, может быть перенесен на осень. В нынешнем сезоне гонка, в которой победил финн Вальттери Боттас, прошла 30 апреля.

- В этом году ни федеральный, ни региональный бюджет не участвовали в финансировании "Гран-при России" в Сочи, лицензионный взнос был оплачен частными инвесторами и спонсорами, - сказал Козак в эфире телеканала "Россия-24". - На следующий год мы обратились к организаторам "Формулы-1", чтобы нам восстановили в календаре сезона осенние гонки. Мы, в принципе, уже обо всем договорились, и те же спонсоры и инвесторы будут участвовать в финансировании гонок в следующем году.