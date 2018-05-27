16:41 | Формула-1

"Гран-при Монако": Сироткин избежал второго штрафа


Стюарды "Гран-при Монако" решили не наказывать российского пилота Сергея Сироткина из "Уильямса" вторым штрафом.

В начале гонки Сироткин получил 10-секундный штраф стоп-энд-гоу за ошибку механиков – они не успели поставить ему колеса за три минуты до старта.

После этого эпизода стюарды рассмотрели еще один – работали ли механики над болидом россиянина в тот момент, когда он отбывал первое наказание.

"Гран-при Монако": Сироткин получил 10-секундный штраф за ошибку механиков // 
"Гран-при Монако". Live!

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!