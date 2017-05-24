"Гран-при Монако" начнется с минуты молчания в связи с трагедией в Манчестере

Шестой этап чемпионата мира-2017 - "Гран-при Монако" - начнется с минуты молчания, сообщает Reuters. Причиной стала трагедия в Манчестере 22 мая. После выступления певицы Арианы Гранде на "Манчестер Арене" прогремел взрыв. 22 человека погибли, более сотни получили ранения.

Все десять команд-участниц "Гран-при" нанесут на болиды хэштег #Manchester.

Ранее стало известно, что финал Лиги Европы по футболу между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед" также начнется с минуты молчания, а футболисты сыграют в траурных повязках.

Матч "Аякс" - "МЮ" состоится сегодня, 24 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.