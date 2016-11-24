"Гран-при Германии" не включен в обновленную версию календаря на сезон-2017

30 ноября на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту будет утвержден календарь на сезон-2017, который, как ожидается, будет сокращен с 21 до 20 этапов, информирует Autosport. В четверг перед началом гоночного уик-энда в Абу-Даби команды получили уточненную предварительную версию, в которой нет "Гран-при Германии". В предыдущей публикации календаря этап в Хоккенхайме был помечен как требующий дополнительного подтверждения.
В связи с исключением немецкого этапа "Гран-при Венгрии" был перенесен с 23 на 30 июля. Еще одно изменение произошло в конце календаря, где местами поменялись Сингапур и Малайзия.
Предварительная версия календаря "Формулы-1" 2017 года:
26 марта – Австралия
9 апреля – Китай
16 апреля – Бахрейн
30 апреля – РОССИЯ
14 мая – Испания
28 мая – Монако
11 июня – Канада
18 июня – Азербайджан
2 июля – Австрия
9 июля – Великобритания
30 июля – Венгрия
27 августа – Бельгия
3 сентября – Италия
17 сентября – Сингапур
1 октября – Малайзия
8 октября – Япония
22 октября – США
5 ноября – Мексика
12 ноября – Бразилия
26 ноября – Абу-Даби
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/38444-hokkenhaym-ne-vklyuchyon-v-novuyu-versiyu-kalendarya-sezona-2017