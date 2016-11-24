"Гран-при Германии" не включен в обновленную версию календаря на сезон-2017

30 ноября на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту будет утвержден календарь на сезон-2017, который, как ожидается, будет сокращен с 21 до 20 этапов, информирует Autosport. В четверг перед началом гоночного уик-энда в Абу-Даби команды получили уточненную предварительную версию, в которой нет "Гран-при Германии". В предыдущей публикации календаря этап в Хоккенхайме был помечен как требующий дополнительного подтверждения.

В связи с исключением немецкого этапа "Гран-при Венгрии" был перенесен с 23 на 30 июля. Еще одно изменение произошло в конце календаря, где местами поменялись Сингапур и Малайзия.

Предварительная версия календаря "Формулы-1" 2017 года:

26 марта – Австралия

9 апреля – Китай

16 апреля – Бахрейн

30 апреля – РОССИЯ

14 мая – Испания

28 мая – Монако

11 июня – Канада

18 июня – Азербайджан

2 июля – Австрия

9 июля – Великобритания

30 июля – Венгрия

27 августа – Бельгия

3 сентября – Италия

17 сентября – Сингапур

1 октября – Малайзия

8 октября – Япония

22 октября – США

5 ноября – Мексика

12 ноября – Бразилия

26 ноября – Абу-Даби