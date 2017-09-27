"Гран-при Дании" может появиться в 2020 году

Инициативная группа датских бизнесменов хочет провести "Гран-при Дании" в Копенгагене. Как сообщает Motorsport, с руководством "Формулы-1" представители Дании уже вступили в переговоры. Они подготовили план проведения гонки по улицам Копенгагена уже в 2020 году. Участие в разработке принимал архитектор трасс "Формулы-1" Герман Тильке и отец пилота "Хааса" Кевина Магнуссена Ян.

– У нас не будет проблем с продажей билетов, – отметил бизнесмен Ларс Кристенсен. – Сейчас в "Формуле-1" четыре скандинавских гонщика. Их болельщикам приходится ездить как минимум в Бельгию и Германию, чтобы посмотреть на них. Для всей Северной Европы Копенгаген станет гоночным центром.