"Гран-при Бельгии" остановлен из-за аварии Магнуссена

"Гран-при Бельгии" остановлен на 10-м круге. Несколькими кругами ранее в "Радийоне" вылетел пилот "Рено" Кевин Магнуссен, серьезно повредив свой болид и отбойники. Руководство гонки решило остановить ее, чтобы починить их.

Рестарт гонки будет дан в 15:41 по московскому времени.

"Гран-при Бельгии". LIVE!

RENAULT 📻: "Big crash..but Kevin is ok"



Huge relief after MAG walks away from incident at Eau Rouge#BelgianGP pic.twitter.com/Z8FE1fJNXX – Formula 1 (@F1) 28 августа 2016 г.

LAP 8/44: Race is continuing behind the Safety Car as MAG's car is removed and debris is cleared #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/MPtWKSJfPX – Formula 1 (@F1) 28 августа 2016 г.