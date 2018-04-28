Гонщики "Торо Россо" чудом избежали аварии в квалификации "Гран-при Азербайджана"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли чуть не врезался в своего напарника Брендона Хартли во время квалификации "Гран-при Азербайджана". Новозеландец из-за проблем с болидом резко сбросил скорость прямо перед "носом" француза. Гасли успел увернуться, заехать в зону безопасности и прошептать "чудесно, ***" после остановки.