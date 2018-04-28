18:20 | Формула-1

Гонщики "Торо Россо" чудом избежали аварии в квалификации "Гран-при Азербайджана"

2

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли чуть не врезался в своего напарника Брендона Хартли во время квалификации "Гран-при Азербайджана". Новозеландец из-за проблем с болидом резко сбросил скорость прямо перед "носом" француза. Гасли успел увернуться, заехать в зону безопасности и прошептать "чудесно, ***" после остановки.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

КолобокКолобков

"Сорри,гайс" видимо запатентовали в ТР. Я бы Бренду не очень винил в этой ситуации. Команда должна следить за своими пилотами на трассе и не допускать таких ситуаций.

18:59

ion

Гасли красавец. Реакция боженьки.

18:38

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!