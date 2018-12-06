Гонками поддержки на "Гран-при России" в 2019 году станут этапы "Формулы-2" и "Формулы-3"

В Санкт-Петербурге на генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации (ФИА) были утверждены календари гоночных серий сезона 2019 года. Зрители российского этапа "Формулы-1", который пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября, смогут увидеть сильнейшие молодежные гонки поддержки "Формула-2" и "Формула-3".

Этап "Формулы-2" в Сочи станет предфинальным в сезоне. Представлять Россию в этой гоночной серии будет Никита Мазепин, выступающий в составе команды ART Grand Prix.

На "Сочи Автодроме" состоится и восьмой, завершающий этап "Формулы-3".