20:57 | ФОРМУЛА-1

Гонка "Гран-при Бразилии" все-таки будет продолжена

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Дирекция "Гран-при Бразилии" приняла решение возобновить гонку, которая прерывалась из-за неблагоприятных погодных условий. Все пилоты должны будут стартовать на дождевых шинах. Заезд был остановлен на 28-м круге. Причем это случилось второй раз за гонку. Ранее после аварии Кими Райкконена гонку останавливали на 20-м круге.

Болельщики с негодованием восприняли остановку гонки, пилоты и команды также выразили непонимание того, почему она останавливалась второй раз, учитывая, что дождевые условия не изменились.

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