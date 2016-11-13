Гонка "Гран-при Бразилии" все-таки будет продолжена

Дирекция "Гран-при Бразилии" приняла решение возобновить гонку, которая прерывалась из-за неблагоприятных погодных условий. Все пилоты должны будут стартовать на дождевых шинах. Заезд был остановлен на 28-м круге. Причем это случилось второй раз за гонку. Ранее после аварии Кими Райкконена гонку останавливали на 20-м круге.

Болельщики с негодованием восприняли остановку гонки, пилоты и команды также выразили непонимание того, почему она останавливалась второй раз, учитывая, что дождевые условия не изменились.