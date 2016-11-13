Гонка "Гран-при Бразилии" остановлена второй раз

Гонка "Гран-при Бразилии" снова была остановлена на 28-м круге дистанции. Дирекция гонки приняла такое решение, получив прогноз об усилении дождя в ближайшие минуты. Причем решение стюардов встретило непонимание со стороны гонщиков, команд и зрителей, начавших свистеть после объявления о красных флагах. Фанаты загудели на всех трибунах и стали показывать большие пальцы вниз, выражая недовольство решением дирекции.
Напомним, что гонка, проходящая в дождевых условиях, была остановлена на 20-м круге из-за аварии Кими Райкконена. Затем заезд возобновился в режиме машины безопасности. Однако новые данные о погоде вынудили дирекцию остановить гонку повторно.
SWED
Чекнулись уже со своей безопасностью. Когда сами гонщики не против ехать, эти седовласые уважаемые судьи принимают свои решения...Бред. Думал хоть интересную гонку посмотреть. А так Ф1 уже и не смотрибельна
20:55