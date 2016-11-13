20:39 | ФОРМУЛА-1

Гонка "Гран-при Бразилии" остановлена второй раз

0
0
0
1

Гонка "Гран-при Бразилии" снова была остановлена на 28-м круге дистанции. Дирекция гонки приняла такое решение, получив прогноз об усилении дождя в ближайшие минуты. Причем решение стюардов встретило непонимание со стороны гонщиков, команд и зрителей, начавших свистеть после объявления о красных флагах. Фанаты загудели на всех трибунах и стали показывать большие пальцы вниз, выражая недовольство решением дирекции.

Напомним, что гонка, проходящая в дождевых условиях, была остановлена на 20-м круге из-за аварии Кими Райкконена. Затем заезд возобновился в режиме машины безопасности. Однако новые данные о погоде вынудили дирекцию остановить гонку повторно.

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

SWED

Чекнулись уже со своей безопасностью. Когда сами гонщики не против ехать, эти седовласые уважаемые судьи принимают свои решения...Бред. Думал хоть интересную гонку посмотреть. А так Ф1 уже и не смотрибельна

20:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ