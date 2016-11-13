Гонка "Гран-при Бразилии" остановлена после аварии Райкконена

На 20-м круге гонки "Гран-при Бразилии" заезд был остановлен после аварии Кими Райкконена на "Феррари". На стартовой прямой в дождевых условиях с плохой видимостью болид финна развернуло и ударило поочередно об отбойники с одной и другой стороны трека. Причем в это время мимо него пронеслись несколько машин, а Нико Хюлькенберг даже наехал на обломок носового обтекателя "Феррари".

Из-за опасного расположения машины Райкконена и массы обломков гонка была остановлена. Напомним, что начиналась она в режиме машины безопасности. Также "сэфти-кар" появлялся на трассе после разворота Маркуса Эрикссона.