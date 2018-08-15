Глава "Рено": "Хотим начать выигрывать гонки уже в 2020 году"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль отметил, что команде еще рано рассуждать о победах в 2019 году. По его словам, машину, которая позволит пилотам побеждать, "Рено" может сделать к 2020 году.

– С Риккьярдо мы хотим бороться за титул уже в 2021 году, – цитирует F1Today Абитбуля. – Но рассчитываем, что он сможет начать выигрывать гонки уже в 2020 году. Я уверен, что Риккьярдо и Хюлькенберг очень мотивированы и хотят побороться за победу. Сам переход Даниэля к нам показывает, что он видит наш прогресс и верит в команду. Мы должны отплатить за доверие, дав ему лучшую машину.