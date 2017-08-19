Глава "Мерседеса" опроверг факт переговоров с Феттелем

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф сообщил, что команда не ведет переговоров с пилотом "Феррари" Себастьяном Феттелем. Руководитель рассчитывает, что конюшня продолжит сотрудничество с Льюисом Хэмилтоном.

– Мы не ведем переговоров с Феттелем, – цитирует Вольфа Gazzetta dello Sport. – У "Мерседеса" есть принципы. Один из них – сначала мы говорим со своими гонщиками, сообщаем им, хотим ли сохранить их, или сменить. Контракт Хэмилтона рассчитан на 2018 год. Так что, если не будет проблем, надеюсь, что он останется с нами как можно дольше.

Отметим, что соглашение второго пилота "Мерседеса" Валттери Боттаса истекает в конце 2017 года. Конюшня еще не продлила его.