Глава "Макларена": "Возможно, Вандорну нужно было больше проявлять агрессию"

Руководитель "Макларена" Зак Браун считает, что его пилоту Стоффелю Вандорну не хватает агрессии и солидности. Со следующего сезона бельгийца заменит Ландо Норрис.

– Стоффелю не повезло в том плане, что за два года работы в "Макларене" он не получил достойной машины, – цитирует RTBF Брауна. – Ему будет полезно сменить обстановку. В предыдущих гоночных сериях он побеждал. Но в "Формуле-1" таланта недостаточно, чтобы справиться с недостатками машины. Я бы не сказал, что Вандорн был слишком командным игроком. Он очень хороший парень, но, возможно, должен был проявлять больше агрессии. В том числе в общении с нами. Когда Алонсо что-то в машине не устраивает, он без колебаний говорит об этом. Возможно, Стоффелю это сложнее сделать.