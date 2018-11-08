Глава "Форс Индии": "Стролл легко опережает Сироткина"

Руководитель "Форс Индии" Отмар Сафнауэр рад, что в следующем сезоне за команду будет выступать Лэнс Стролл. Канадец сменит Эстебана Окона, перейдя из "Уильямса" в команду своего отца.

– Я еще не знаю Стролла, но со стороны он кажется хорошим гонщиком, – цитирует F1i Сафнауэра. – Когда в "Уильямс" пришел Сироткин, все говорили, что он очень быстр в квалификации, но Стролл побеждает его легко. Это говорит о том, что перед нами отличный пилот. Он еще молод, и мы поможем ему расти. Это мы умеем, мы знаем, как извлечь потенциал из талантливых пилотов.