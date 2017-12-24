Гидо ван дер Гарде: "Ферстаппен готов справиться с Хэмилтоном"

Бывший гонщик "Формулы-1" Гидо ван дер Гарде считает, что пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен готов опередить Льюиса Хэмилтона. По его словам, 20-летний голландец добился впечатляющего прогресса.
– Макс сильно вырос, окреп, – цитирует F1Today ван дер Гарде. – Думаю, что он стал другим человеком и гонщиком. Его уровень значительно вырос. Хэмилтон, конечно, очень хорош, что мы видели в этом году. Однако Макс способен с ним справиться.
КолобокКолобков
Dionis741___Говоря именно о МАШИНЕ ред булл, надо понимать, что они имели такие же движки как заводская Рено и Торо Россо. И в некоторых гонках были быстрее и скудерии и Мерсов, победив в нескольких гран/при. Поэтому именно в МАШИНЕ Ред Булла лично я уверен. Дело только за движком со стороны Рено...
15:42
Dionis741
А команда Рэд Булл готова предоставить Максу машину, на которой он смог бы справиться с тёмно-коричневым? Я не говорю "лучшую", но хотя бы равную...
15:09
george64
Бла-бла-бла. Давно известно, что определяющей составляющей результата гонщика является машина. Об абсолютной силе пилотов можно только гадать.
13:18
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.____Именно. Как и наш таинственный "Источ Ник"
11:07
Джерри. Без Тома.
Сначала я хотела написать, что Гидра рехнулась. А потом вспомнила, что Гидра тоже из Голландии. Тогда простительно. Кукушка хвалит петуха.
09:23