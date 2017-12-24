Гидо ван дер Гарде: "Ферстаппен готов справиться с Хэмилтоном"

Бывший гонщик "Формулы-1" Гидо ван дер Гарде считает, что пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен готов опередить Льюиса Хэмилтона. По его словам, 20-летний голландец добился впечатляющего прогресса.

– Макс сильно вырос, окреп, – цитирует F1Today ван дер Гарде. – Думаю, что он стал другим человеком и гонщиком. Его уровень значительно вырос. Хэмилтон, конечно, очень хорош, что мы видели в этом году. Однако Макс способен с ним справиться.