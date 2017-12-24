09:09 | Формула-1

Гидо ван дер Гарде: "Ферстаппен готов справиться с Хэмилтоном"

5

Бывший гонщик "Формулы-1" Гидо ван дер Гарде считает, что пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен готов опередить Льюиса Хэмилтона. По его словам, 20-летний голландец добился впечатляющего прогресса.

– Макс сильно вырос, окреп, – цитирует F1Today ван дер Гарде. – Думаю, что он стал другим человеком и гонщиком. Его уровень значительно вырос. Хэмилтон, конечно, очень хорош, что мы видели в этом году. Однако Макс способен с ним справиться.

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

КолобокКолобков

Dionis741___Говоря именно о МАШИНЕ ред булл, надо понимать, что они имели такие же движки как заводская Рено и Торо Россо. И в некоторых гонках были быстрее и скудерии и Мерсов, победив в нескольких гран/при. Поэтому именно в МАШИНЕ Ред Булла лично я уверен. Дело только за движком со стороны Рено...

15:42

Dionis741

А команда Рэд Булл готова предоставить Максу машину, на которой он смог бы справиться с тёмно-коричневым? Я не говорю "лучшую", но хотя бы равную...

15:09

george64

Бла-бла-бла. Давно известно, что определяющей составляющей результата гонщика является машина. Об абсолютной силе пилотов можно только гадать.

13:18

КолобокКолобков

Джерри. Без Тома.____Именно. Как и наш таинственный "Источ Ник"

11:07

Джерри. Без Тома.

Сначала я хотела написать, что Гидра рехнулась. А потом вспомнила, что Гидра тоже из Голландии. Тогда простительно. Кукушка хвалит петуха.

09:23