Герхард Бергер: "Уверен, что Феттелю было бы интересно выступить в DTM"

Известный в прошлом гонщик "Формулы-1" Герхард Бергер считает позитивным знаком то, что пилот "Макларена" Фернандо Алонсо выступит в этом году в гонке "500 миль Индианаполиса". Ради этого испанец откажется от участия в "Гран-при Монако".

– Это будет, как в старые добрые времена, – цитирует Auto Motor und Sport Бергера. – Я в свое время так делал. Тогда это было возможно, и всем было весело. Уверен, что тому же Феттелю было бы интересно выступить в DTM. Вряд ли сейчас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы попробовать себя параллельно в нескольких сериях.