Гасли сообщил, что заменит Квята на "Гран-при Сингапура"

Французский гонщик Пьер Гасли заменит российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята на "Гран-при Сингапура". Об этом сообщил сам Гасли. На данный момент 20-летний француз выступает в GP2 и является лидером сезона – в его активе 174 очка.

– В субботу мне сообщили, что я, вероятно, буду выступать на "Гран-при Сингапура", – приводит Laf1.es слова Гасли. – Надеюсь, что это правда, но я все равно должен встретиться с Хельмутом Марко. Он ожидает, что я одержу победу в GP2, именно это является моей нынешней целью. Думаю, я хорошо выступаю в последнее время, давайте посмотрим, что будет дальше.

Напомним, Квят начал нынешний сезон в "Ред Булле", но после "Гран-при России" руководство команды поменяло его местами с Максом Ферстаппеном. После возвращения в "Торо Россо" россиянин лишь дважды смог финишировать в очковой зоне. В нынешнем сезоне Квят занимает 14-е место в общем зачете, имея в своем активе 23 очка.