Гасли сообщил, что заменит Квята на "Гран-при Сингапура"

Французский гонщик Пьер Гасли заменит российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята на "Гран-при Сингапура". Об этом сообщил сам Гасли. На данный момент 20-летний француз выступает в GP2 и является лидером сезона – в его активе 174 очка.
– В субботу мне сообщили, что я, вероятно, буду выступать на "Гран-при Сингапура", – приводит Laf1.es слова Гасли. – Надеюсь, что это правда, но я все равно должен встретиться с Хельмутом Марко. Он ожидает, что я одержу победу в GP2, именно это является моей нынешней целью. Думаю, я хорошо выступаю в последнее время, давайте посмотрим, что будет дальше.
Напомним, Квят начал нынешний сезон в "Ред Булле", но после "Гран-при России" руководство команды поменяло его местами с Максом Ферстаппеном. После возвращения в "Торо Россо" россиянин лишь дважды смог финишировать в очковой зоне. В нынешнем сезоне Квят занимает 14-е место в общем зачете, имея в своем активе 23 очка.
Джерри. Без Тома.
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко категорически опроверг информацию, что уже на Гран-при Сингапура лидер GP2 Пьер Гасли может заменить Даниила Квята в составе «Торо Россо». Подобные слухи появились с подачи самого француза, заявившего испанскому телевидению, что представители «Ред Булл» анонсировали ему участие в сингапурском Гран-при. «Это абсолютная чушь. У Даниила будет шанс восстановиться. Мы не будем принимать никаких решений по пилотам на 2017 год до середины октября. Сейчас позвоню Гасли», — заявил Марко в интервью Sky Sports.
17:48
Балабок, бла, бла, бла
КолобокКолобков не думай, что эта замена накануне "Гран-при Сингапура" случайна. Руководители ТР могли поменять его и раньше, но смысл? - в Спа и Монце и у него не было шансов попасть в очковую зону, т.к. на такой машине это невозможно - хоть посади Шумахера в расцвете сил. А в Сингапуре ТР поедет значительно быстрее и поэтому Гасли явно приедет выше 15 места и тем самым "унизит" Квята и поэтому у Марко появится повод говорить о том, что он не зря взял его из GP2. Тоже самое они провернули с Ферст или ты будешь отрицать, что после замены пилотов РБ поехал быстрее? Нет. Результаты Рика это подтверждают. Кстати, ура-голландский патриот, почему Макса до сих пор держат в РБ, если он даже Рику проигрывает? Странно..... В отличии от него, например, Квят в прошлом году выйграл у Рика и это факт. Очень странно....
17:47
CCTV81
Логично. Могли уже и после Германии отчислять , но дали еще шанс, надеялись, вдруг человек после месячного отдыха вернет психологическую устойчивость и начнет показывать добротной пилотаж (не обязательно попадать в очки, а именно - добротный пилотаж). Но нет, ничего не изменилось и энное в этом сезоне превышение скорости на пит-лейне и очередной проигрыш Сайнцу в квалификации, при этом как обычно виноваты все вокруг, а не он, тому подтверждение. Прощай.
17:32
SA4
Zigo, Колобок, не забудьте поцеловаться на радостях
17:18
ЮКИ
прощай,даня клят!ты исделал всё,что мог!побеждать будут другие!как ферстаппен,например!
17:16
Zigo
КолобокКолобков Вот и будет патриотам ответить их же словами на их вопрос в воздух-а зачем убрали нашего Даню,ведь это не справедливо-а в ответ они услышат свои же слова-а руководство знает что делает))
16:52
КолобокКолобков
Аллилуйя,братья и сёстры!!!!! А я ведь в субботу утром абсолютно серьёзно спрашивал у всех ура-патриотов- "Объясните,ну почему держат в команде это чудо?" На что мне ответили- руководство ТР и РБ поди умнее тебя, вот и не вякая. Типа держат- значит им лучше знать. Но как оказалось мы с руководством РБ одинаково умные. Единственное я немного умнее, ибо предлагал прекратить мучения изи квятовича ещё перед Бельгией.
16:48
котофеич
ВОТ И ВСЕ КВЯТ!!!
16:32