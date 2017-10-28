Гасли пропустит квалификацию "Гран-при Мексики"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли не выйдет на старт квалификации "Гран-при Мексики".

Гасли занял последнее место по итогам третей практики – из-за проблем с двигателем он остановился на трассе уже на первом круге после выезда из боксов.

Напомним, что в пятницу на "Торо Россо" заменили блок управляющей электроники, за что Гасли получил пять позиций штрафа. Сегодня на его болиде заменили генератор – это первый седьмой элемент мотора на машине в 2017 году и за него положен штраф в десять позиций. Таким образом, в сумме на старте гонки Гасли потеряет 15 мест.

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