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12:10 | Формула-1

Гасли может заменить Квята в Малайзии и Японии

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Российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята в Малайзии и Японии может заменить Пьер Гасли. Как сообщает Motorsport, руководство "Торо Россо" не уверено в том, предоставлять ли Гасли место основного пилота на 2018 год, когда команду покинет Карлос Сайнс, который проведет следующий сезон в "Рено".

Итальянская команда хотела посадить Гасли за руль болида уже в этом сезоне вместо Сайнса, если бы того раньше времени забрала "Рено". Однако французская команда не смогла расстаться с Джолионом Палмером, поэтому Сайнс завершит сезон в "Торо Россо". Но в команде хотят посмотреть на Гасли в деле. По данным источника, сейчас рабочим вариантом является замена Квята на Гасли на этапах в Малайзии и Японии. Сайнса "Торо Россо" на эти гонки менять не хочет, поскольку он приносит основные очки команде в нынешнем сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Penziak

Ф-1 превратилась в скучное зрелище с заранее известным фаворитом, теперь можно и правда не включать телик, раз уж болеть совсем не за кого.

13:24

Бармалей3000

Квят худей может поможет лишние кг увеличивают вес болида!!!

13:14

tryam

да. конец карьере Квята в Ф1....ну можно хоть не включать это унылое зрелище)

13:10

karlikf1

Данные F1 News.ru,12:46: уже приняли решение отстранить, на две гонки.

13:08