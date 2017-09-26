Гасли может заменить Квята в Малайзии и Японии

Российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята в Малайзии и Японии может заменить Пьер Гасли. Как сообщает Motorsport, руководство "Торо Россо" не уверено в том, предоставлять ли Гасли место основного пилота на 2018 год, когда команду покинет Карлос Сайнс, который проведет следующий сезон в "Рено".

Итальянская команда хотела посадить Гасли за руль болида уже в этом сезоне вместо Сайнса, если бы того раньше времени забрала "Рено". Однако французская команда не смогла расстаться с Джолионом Палмером, поэтому Сайнс завершит сезон в "Торо Россо". Но в команде хотят посмотреть на Гасли в деле. По данным источника, сейчас рабочим вариантом является замена Квята на Гасли на этапах в Малайзии и Японии. Сайнса "Торо Россо" на эти гонки менять не хочет, поскольку он приносит основные очки команде в нынешнем сезоне.