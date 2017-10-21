Гасли из-за тайфуна упустил шанс побороться за чемпионство в "Супер Формуле"

Пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли упустил возможность завоевать чемпионский титул в японской серии "Супер Формула". Из-за угрозы тайфуна финал на трассе в Сузуке был отменен. Титул достался лидировавшему к этому моменту в чемпионате японцу Хироаки Ишиуре. Он опередил Гасли всего на полбалла.

Напомним, что Гасли, который заменял в "Торо Россо" Даниила Квята в Малайзии и Японии, специально пропустил "Гран-при США" в "Формуле-1", чтобы попытаться завоевать чемпионство в "Супер Формуле", на чем настаивала "Хонда" – будущий поставщик двигателей для "Торо Россо".