Гасли готов пожертвовать титулом ради места Квята в "Торо Россо"

Французский новичок "Торо Россо" Пьер Гасли после 15-го места в квалификации "Гран-при Малайзии" заявил, что готов отказаться от участия в последнем этапе японского чемпионата, если ему дадут возможность завершить сезон в "Формуле-1".

Пока команда объявила, что Гасли заменит россиянина Даниила Квята на этапах в Малайзии и Японии. "Гран-при США" пройдет в те же выходные, что последний этап японского чемпионата "Супер-формула", в котором Гасли занимает второе место в личном зачете, уступая лидеру всего пол-очка.

– Титул – это всегда важно, – приводит Motorsport слова Гасли. – Особенно если я могу выиграть в Суперформуле после победы в GP2 в прошлом году – это будет великолепно. Но если я смогу выступить в Остине, то это будет еще более здорово. Посмотрим, что будет дальше. Пока мы в Малайзии, и я готовлюсь к первой гонке в "Формуле-1" завтра. Это будет особенный момент, и это все о чем я пока думаю.

Если я смогу закончить год в "Формуле-1", то я выберу это. Это моя финальная цель, это то, где я хочу быть. Я думаю, это будет очень полезный опыт. Как я и говорил, я продолжаю учиться каждый раз, когда сижу в машине. И каждый круг, который я могу провести за рулем, каждая минута с командой, полезны для будущего.

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Куда пойти Квяту после "Торо Россо"?