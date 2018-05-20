12:51 | Формула-1

Фредерик Вассер: "Наказание Магнуссена выглядит шуткой на фоне штрафа Сироткину"


Руководитель "Заубера"  Фредерик Вассер возмущен поведением пилота "Хааса"  Кевина Магнуссена в гонках. Его критику вызвал маневр датчанина в практике "Гран-при Испании", когда из-за Магнуссена едва не разбил машину Шарль Леклер.

– Мы наказываем за последствия, а не намерения, – цитирует F1i Вассера. – Несколько лет назад Грожан был наказан за неаккуратный обгон. А тут человек сознательно на скорости 320 км/ч выдавливает соперника, что гораздо опаснее. От его действий в последнее время пострадали новички Гасли и Леклер. Хорошо, что это не самые мстительные ребята в мире гонок. А смена траектории, которую Магнуссен устроил в Баку. Я такого никогда не видел. Хотя нет, в прошлом году в Монреале он таким маневром приложил Хюлькенберга в стену. 10 секунд штрафа, которые дали Магнуссену в Баку, это шутка. Особенно когда видишь, как того же Сироткина наказывают лишением трех мест на старте за одно чуть запоздалое торможение. Магнуссена нужно наградить за его старания.

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