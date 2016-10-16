12:58 | ФОРМУЛА-1

Фредерик Вассер: "Боттас интересен "Рено", но у него есть контракт с "Уильямсом"

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Глава "Рено" Фредерик Вассер подтвердил, что его команда хочет подписать Валттери Боттаса, но "Уильямс" может этому воспрепятствовать. Ранее "Рено" заключила договор на следующий сезон с Нико Хюлькенбергом из "Форс Индии".

– Я Боттаса знаю очень хорошо, он мне нравится, слежу за его работой, – цитирует L’Equipe Вассера. – Он входит в число пилотов, которые нам интересны. Но у него есть контракт с "Уильямсом". Сложно заполучить гонщика, который имеет договор с другой командой, а она его отпускать не хочет.

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