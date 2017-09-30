Франц Тост: "Вопрос с Квятом открыт, у него действующий контракт"

Глава "Торо Россо" Франц Тост допускает возвращение в команду Даниила Квята. Российский гонщик 26 сентября был заменен на Пьера Гасли, который будет выступать за "Торо Россо" до конца сезона.

- Вопрос с Квятом еще открыт, - цитирует официальный сайт "Формулы-1" Тоста. - Он все еще гонщик программы "Ред Булла", у него действующий контракт.

- Увидим ли мы дуэт Даниила и Пьера в 2018 году? Больше никто из юниорской программы не подходит по квалификации, а "Ред Булл" никогда не берет гонщиков со стороны.

- Да, больше никого из юниорской программы у нас нет. Но посмотрим.